Dalla Spagna: Chelsea, non tramonta l’idea James Rodriguez. Possibile scambio con Courtois

Secondo le ultime notizie riportate da AS, il Chelsea sarebbe pronto ad affondare il colpo per James Rodriguez. Il club inglese avrebbe infatti proposto uno scambio con il portiere belga Courtois come contropartita tecnica. Antonio Conte infatti avrebbe deciso di mantenere il tesoretto derivato dalla cessione di Oscar per altri colpi in entrata. Da sottolineare però che l’affare potrebbe andare in porto solo in estate, visto le recenti dichiarazioni del colombiano, accostato anche all’Inter, deciso a giocarsi le sue ultime carte al Real Madrid.