Dalla Spagna: Il Barça pronto a lanciare “l’operazione Coutinho”. E la Juve può aiutare i blaugrana….

Secondo Sport, quotidiano vicino ai colori blaugrana, il Barcellona starebbe seriamente pensando ad acquistare l’ex Inter Coutinho. Il club blaugrana ha avviato i contatti con l’entourage del brasiliano, pronto a lasciare il Liverpool (a patto di finire con l’amico Neymar) . Il prezzo del cartellino è alto, per arrivare al trequartista brasiliano è obbligatoria la cessione di un centrocampista. E in questo senso la Juve può aiutare visto l’interesse per Rakitic e Andre Gomes.