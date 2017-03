Dalla Spagna: il Monaco dice no ad una offerta monstre dalla Premier per Mbappè. Mentre il Real non si spaventa e lo mette nel mirino

L’indiscrezione rimbalza dalla Spagna ‘AS’: Il Monaco avrebbe rifiutato un’offerta di 110 milioni di euro dalla Premier League e il Real Madrid sembra intenzionato a tutto pur di comprare Mbappé.

La società di Florentino Perez, infatti, avrebbe individuato già la nuova stella da comprare per allungare la tradizione dei ‘Galacticos’.

Stiamo parlando di Kylian Mbappé Lottin, vero e proprio predestinato del calcio francese e non solo. Classe 1998, alla sua prima vera stagione tra i professionisti, ha impressionato tutti. Sta trascinando a suon di giocate il Monaco in testa alla classifica della Ligue 1 e ai quarti di finale della Champions League.

“Il nuovo Henry” sta segnando a raffica (è stato l’artefice della eliminazione del City di Guardiola) e dalle parti del Principato vogliono ricavare il più possibile dalla cessione di un talento indiscusso come Mbappé.

Ma al Real Madrid non spaventano i soldi ed il giocatore è già sotto osservazione tanto che nell’ultimo mese i Blancos si sono convinti ancora di più della classe del francese.

In estate potrebbe partire l’assalto decisivo.