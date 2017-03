Secondo As, dopo aver partecipato all’ormai famoso casting per la panchina dell’Inter nello scorso autunno insieme a Pioli e Zola, Marcelino sarebbe ora tra i candidati per sedersi sulla panchina del Las Palmas. L’attuale tecnico Quique Setien ha annunciato che andrà via a fine stagione, e uno dei possibili successori sarebbe proprio l’ex allenatore del Villarreal.