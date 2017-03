Fabinho: “Mbappè? È un predestinato, andrà sicuramente al Barça o al Real”

Rispondendo ai microfoni di AS a proposito del compagno di squadra Kylian Mbappé, il giocatore del Monaco Fabinho ha affermato chiaramente come l’attaccante francese sia destinato a volare, presto tardi, verso lidi più prestigiosi del Principato: “Kylian è un giocatore fantastico, e prima o poi giocherà in una grandissima squadra come Barcellona o Real Madrid: lo sappiamo tutti, è inevitabile. Fino a quel giorno, però, qui al Monaco cercheremo di trarre vantaggio dalle sue qualità”.