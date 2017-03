Dalla Turchia: Il Galatasaray vicino a Lucas Leiva. Pronta un’offerta al Liverpool di 2,5 milioni

In inverno sembrava cosa fatta il passaggio in prestito di Lucas Leiva dal Liverpool all’Inter, ma alla fine non se ne fece nulla complice l’arrivo di Gagliardini. Ora secondo quanto riporta Milliyet, portale turco, il mediano brasiliano sarebbe ad un passo dal Galatasaray per la cifra di 2,5 milioni di euro. Difficile quindi che ci sia un ritorno di fiamma tra la squadra nerazzurra e il giocatore dei Reds.