Dall’Inghilterra: Chelsea all’assalto di Bakayoko, offerta da 37 milioni per il francese

Secondo il Daily Mirror il Chelsea si sarebbe fatto avanti per Tiemoue Bakayoko . I Blues di Antonio Conte avrebbero fatto un’offerta da 37 milioni di euro per il centrocampista francese del Monaco, protagonista in Ligue 1 e in Champions League (dopo l’ottima partita contro il Manchester City) nonché con la nazionale Under 21 francese. Inter Milan e Juventus sono pronte a dar battaglia.