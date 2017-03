Dall’Inghilterra: Handanovic, vecchie voglie di Champions… Tre big inglesi interessate

Secondo quanto riporta The Indipendent, non mancherebbero le pretendenti in Premier League per Samir Handanovic. Sul trentaduenne sloveno dell’Inter ci sarebbero Liverpool e Manchester City, entrambe in cerca di un nuovo portiere per l’anno che verrà ma non è da escludere anche l’ipotesi Manchester United nel caso in cui De Gea dovesse lasciare i Red Davils. In quel caso sarebbe un vero e proprio derby tra Handanovic e Gigio Donnarumma per occupare la porta della squadra di Jose Mourinho.