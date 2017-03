Dall’Inghilterra: L’infortunio di Lamela mette in crisi il rapporto col Tottenham. In estate può lasciare Londra, l’Inter ci pensa

Secondo The Times Erik Lamela potrebbe lasciare gli Spurs in estate. L’asso argentino ex Roma ha infatti subito un brutto infortunio in questa stagione, motivo per cui lo si è visto pochissimo sul rettangolo da gioco. L’incidente è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso nei rapporti tra il giocatore e il Tottenham, che non era d’accordo con l’argentino sui metodi di gestione dell’infortunio stesso. Il giocatore, nel periodo di riabilitazione, non sarebbe stato a Londra, ma si sarebbe diviso tra Roma e Buenos Aires. Insomma, l’aria tra Lamela e il club londinese è tesa, e il contratto è in scandenza nel 2018. L’Inter, che non ha mai smesso di seguirlo in questi anni al White Hart Lane, starebbe seriamente pensando di riportare El Coco in Italia.