Dall’Inghilterra: Tutti pazzi per Coutinho. Il Psg pronto a fare follie per il brasiliano

Secondo quanto riportato dal Daily Express, il Psg non avrebbe mollato la presa per Philippe Coutinho. La squadra francese aveva già tentato in estate di acquistare l’ex Inter dal Liverpool senza però avere successo, ora sembra essere tornato alla carica del talento brasiliano. Oltre al Psg c’è però da battere la concorrenza di squadre di livello come Barcellona e Bayern Monaco. L’inizio di stagione scoppiettante di Cou non è passato di certo inosservato…