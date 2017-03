Dall’Inghilterra: tutti pazzi per James Rodriguez. Anche il Liverpool punta il colombiano, l’Inter è avvisata

Secondo il Mirror il Liverpool di Jurgen Klopp pare seriamente intenzionato a lanciarsi in una pesante campagna di rafforzamento nella prossima estate, con l’obbiettivo di riportare i Reds in Champions League. In quest’ottica, il club inglese ha messo nel mirino James Rodriguez. Qualora poi dovesse andare a buon fine il corteggiamento del Barcellona nei confronti dell’ex nerazzurro Coutinho, il Liverpool si getterebbe a maggior ragione sul numero 10 dei blancos, forte della liquidità che eventualmente arriverebbe dalla cessione del brasiliano. L’Inter, insomma, dovrà fare i conti con una nuova agguerrita rivale, qualora vorrà davvero portare a segno il colpo James.