Dall’Inghilterra: Wenger pronto al rinnovo coi Gunners. Sanchez e Ozil invece…

In Inghilterra sostengono che Arsene Wenger (in odore di rinnovo con il suo Arsenal) stia già pianificando la prossima stagione senza due delle sue stelle: Alexis Sanchez, destinato a partire a giugno visti i recenti alterchi col mister francese (sul cileno sembra forte il pressing dell’Inter), e Mesut Ozil. Il Daily Mail fa sapere che oltre al Nino Maravilla, l’attuale manager dell’Arsenal sa già di dover fare a meno dell’asso tedesco, visto che entrambi andranno in scadenza nel 2018 e non sembrano intenzionati a rinnovare il loro contratto.