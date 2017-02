In attesa di panchina Roberto Mancini scende in pista a Ballando con le Stelle

Nuova avventura per Roberto Mancini. In attesa di panchina l’ex tecnico dell’Inter vestirà i panni del…ballerino. Almeno per una notte. Il Mancio sarà infatti l’ospite d’onore della prima puntata di Ballando con le Stelle, seguitissimo talent show targato Rai1 che prenderà il via domani sera. Chissà come se la caverà Mancini tra un valzer e una bachata: Danzerà meravigliando il pubblico come era solito fare in campo da calciatore?