Inter, Melo-Palmeiras: ci siamo. Il 3 gennaio l’agente a Milano per chiudere.

Secondo UOL Esporte Felipe Melo avrebbe già trovato l’accordo economico con il Palmeiras. L’agente del brasiliano Josè Baster Rodriguez sarebbe atteso a Milano per il 3 di Gennaio per chiudere definitivamente l’affare tra i nerazzurri e la squadra brasiliana. Da vedere ora se i nerazzurri chiederanno una piccola somma per la cessione del 33enne in scadenza di contratto, o decideranno di lasciarlo libero a zero euro.