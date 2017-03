Saranno famosi: da Latte Lath a Zerbin e Scamacca. I 10 talenti del Viareggio in rampa di lancia

E’ l’ultimo campioncino della scuderia di Mino Raiola. L’attaccante classe 2000 della Juventus va forte e brucia le tappe: per lui già esordio in Serie A e in Champions League. È il nome più atteso in questa edizione del Viareggio, con i dirigenti bianconeri che vogliono blindarlo per affidargli il reparto offensivo delle prossime stagioni. Dagli ottavi Grosso potrà schierarlo perché prima sarà impegnato con la nazionale under 17: sarà lui il golden boy della manifestazione?