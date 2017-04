Sicula Leonzio da record: 14 vittorie di fila e Lega Pro a un passo

La Sicula è già nella storia. Con la vittoria di ieri contro l’Igea, grazie alla rete dell’ex Savona Mattia Gallon, la formazione allenata dall’ex fantasista della Reggina Ciccio Cozza ha centrato la quattordicesima vittoria consecutiva. Un record che avvicina la compagine siciliana alla promozione in Lega Pro. Un traguardo incredibile impreziosito da questa straordinaria striscia di successi: era dal Fidenza (campionato 1996/97) che una squadra non andava così forte. Gli emiliani si fermarono a quota 13 (vittorie consecutive), ora Catinali e compagni hanno fatto ancora meglio. La Lega Pro è dietro l’angolo. E pensare che solo tre anni fa la Sicula militava in Promozione: una scalata incredibile. Degna dei libri di storia…