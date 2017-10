Talismano Uliano nella rinascita della Gelbison

Chiamatelo talismano. Nella rinascita della Gelbison c’è lo zampino del centrocampista Francesco Uliano, tesserato dai campani meno di un mese fa. Risultato? 10 punti in 4 gare. Una media da playoff. L’ex Monza e Ascoli è in crescendo di condizione e può dare un apporto importante anche sotto l’aspetto realizzativo come testimonia la punizione vincente che griffato il 3-1 contro la Palmese.