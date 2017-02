Yerry Mina nel futuro del Barcellona: pronti 9 milioni al Palmeiras

Colpo di prospettiva per il Barcellona, che sarebbe pronto a rinforzare la difesa con il talento colombiano del Palmeiras Yerry Mina.

Come riporta ‘Mundo Deportivo’, le due squadre hanno trovato l’intesa grazie anche alla disponibilità del Barça di lasciare il giocare al club brasiliano fino al dicembre 2017, in modo tale da fargli disputare la Coppa Libertadores.

Per il momento il trasferimento non è ancora ufficiale, visto che la società spagnola deve ancora trovare l’accordo con il procuratore di Mina per l’ingaggio.

Nella scorsa stagione votato come miglior difensore del Brasileirao, Mina è un classe ’92 che vanta già una discreta esperienza nella nazionale colombiana. Prima di approdare al Palmeiras, per circa 4 milioni di euro, ha indossato le maglie di Deportivo Pasto e Santa Fe.

Vista la non più giovane età di Mascherano e le prestazioni non ottimali di Umtiti, i blaugrana sperano che il giovane colombiano possa dare maggiore linfa ad un reparto da ringiovanire ma con qualità.