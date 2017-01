Bologna, in difesa si tratta per Thomas Lam. Per l’attacco si punta a Budimir, più difficile Biabiany.

Il Bologna è alla ricerca di nuovi acquisti per completare la rosa. Per la difesa dei rossoblù si valuta Thomas Lam di proprietà del Nottingham Forest. Sono stati proposti anche i profili di Kasami (Nottingham Forest) e di Kishna che ha trovato poco spazio nella Lazio di Simone Inzaghi. Per l’attacco il primo obiettivo resta Budimir della Sampdoria, Biabiany (Inter) che però piace anche allo Jiangsu Suning. Duello serrato con l’Empoli per El Kaddouri del Napoli. Risolve il portiere Gomis che si accasa al Cesena.