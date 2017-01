Cagliari, chiuso l’affare Faragò. Oggi può arrivare Miangue, intanto Ibarbo è in uscita…

Il Cagliari chiude il colpo in mediana. Ieri sera è arrivato in città il centrocampista Faragò in prestito con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni dal Novara. Oggi ci saranno visite e firma per il giocatore. Ma Giulini non si ferma: oggi può essere la giornata di Sianne Miangue, terzino sinistro in prestito dall’Inter. Chiusa di fatto con il Brescia la trattativa per Dimitri Bisoli (su cui c’era anche il Genoa), un affare per giugno. In attacco idea Avenatti (Ternana), in uscita Victor Ibarbo proposto a club cinesi e al Fenerbahce.