Dall’Inghilterra: Everton, idea Nestorovski. Per il macedone anche sirene spagnole

Futuro in Premier League per Ilija Nestorovski? Il macedone è l’unica nota positiva della fallimentare stagione del Palermo e ad essersene accorti sono anche alcuni top club europei. Secondo quanto riportato dal “Liverpool Echo”, l’attaccante rosanero sarebbe finito nel mirino dell’Everton, club che in estate si prepara a salutare Lukaku e che sarà dunque costretto a rifondare il proprio attacco. Non solo sirene inglesi per Nestogol però. Secondo “Estadio Deportivo” infatti anche Siviglia e Atletico Madrid sarebbero interessate al giocatore. Il Palermo pregusta già una nuova plusvalenza, con il macedone che per 20 milioni potrebbe lasciare l’Italia in estate.