Dall’Inghilterra: Palermo, l’Everton ci prova per Nestorovski. E’ lui il dopo Lukaku

Sirene inglesi per il Palermo di Maurizio Zamparini. Secondo i colleghi del Sun, l’Everton avrebbe messo nel mirino l’attaccante Ilija Nestorovski, chiamato a sostituire il possibile partente Romelu Lukaku. Il tabloid inglese suggerisce infatti che l’attaccante belga sia sempre più prossimo alla partenza estiva, motivo per il quale i Toffees vorrebbero coprirsi e ripiegare sul macedone classe ’90, assicurandosene le prestazioni. Il prezzo del cartellino del nuovo gioiello rosanero si aggirerebbe intorno ai 23 milioni di euro, una cifra più che abbordabile per un club che potrebbe cedere uno degli attaccanti più forti al mondo per una cifra da record.