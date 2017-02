Follie dalla Cina per Abel Hernandez. Offerti 18 milioni, accordo col giocatore ma l’Hull City…

Dalla Cina sono pronti a fare follie per accaparrarsi l’ennesimo talento della Premier League, dopo Ighalo e soprattutto Oscar. Il Beijing Guoan ha infatti messo nel mirino l’uruguaiano Abel Hernandez, ex conoscenza del calcio italiano a Palermo, ora all’Hull City. I cinesi hanno trovato l’accordo per un quinquennale con il giocatore e recapitato al club di Premier un’offerta ufficiale da 18 milioni di euro per averlo subito in Oriente. L’Hull City rilancia e chiede almeno 20 milioni, ma di sterline (circa 23 milioni di euro), e l’agente Pablo Betancur resta al lavoro per limare gli ultimi dettagli e aggiungere dei bonus importanti per concludere l’affare. L’ennesimo sull’asse Inghilterra-Cina…