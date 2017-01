Genoa, Hiljemark e Callegari sono i colpi a centrocampo. In Liga vogliono Simeone

Hiljemark è il rinforzo per il centrocampo di Juric. Ieri Preziosi ha chiuso l’affare che porterà lo svedese al Genoa con la formula del prestito con obbligo di riscatto per un totale di 2,8 milioni. Oggi il giocatore sarà in Liguria per visite e firma sul contratto coi rossoblù, che non si fermano qui. Per la mediana arriva anche il diciottenne Lorenzo Callegari dal Psg, che ha un controriscatto per poterlo riportare a Parigi tra 18 mesi. Si allontanano Hernanes (Juve) e Carmona (Atalanta). Per le giovanili arriva il difensore della nazionale Under 18 Zanandrea dalla Juve. Offerte, infine, da 18 milioni dalla Liga per Simeone: è asta tra Siviglia e Villareal, ma Preziosi non lo cede.