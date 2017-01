Hiljemark potrebbe presto lasciare Palermo. Il giocatore giunto in Sicilia nel 2015 piace molto allo Spartak Mosca che vorrebbe portarlo in Russia ma in Serie A c’è un altro club interessato a lui. Si tratta del Torino di Mihajlovic, che, dopo i colpi Iturbe e Iago Falque, è pronto a mettere a segno nuovi acquisti.