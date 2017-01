Palermo, incontro a Milano per Avenatti e Falletti

Summit a Milano tra il direttore sportivo del Palermo Nicola Salerno e i rappresentanti dei due talenti uruguaini Felipe Avenatti e Cesar Falletti. Entrambi sono in scadenza di contratto a giugno con la Ternana e sono due possibili obiettivi dei rosanero per il futuro ma non è escluso che il club del presidente Zamparini possa fare una proposta per avere almeno uno dei due già in questa finestra di mercato.