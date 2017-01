Palermo, Nicola Salerno nuovo direttore sportivo

Le rivoluzioni a Palermo non finiscono mai. Terzo direttore sportivo stagionale per i siciliani dopo Faggiano e Simic (al capolinea dopo neppure un mese nelle vesti di uomo-mercato), ora è il turno di Nicola Salerno che dopo l’esperienza al Leeds riparte dal vulcanico Zamparini. Lunedì sarà il giorno della firma sul contratto sino a giugno con opzione per la stagione successiva. Da capire se oltre a Simic finirà ai margini o rimarrà ancora operativo il consulente Gianni Di Marzio. E quali saranno le valutazioni riguardanti la posizione del tecnico Corini, che si gioca la panchina domani sul campo del Sassuolo. Obiettivo remuntada salvezza per l’esperto dirigente materano…