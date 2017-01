Nuova idea per il centrocampo del Palermo: i rosanero hanno messo nel mirino il mediano ghanese Isac Cofie, in scadenza di contratto a giugno col Genoa. Per arrivare all’ex Chievo i rosanero avrebbero pronta una proposta sino al 2019 per il calciatore, che potrebbe così essere tentato dall’intraprendere una nuova avventura.