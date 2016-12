Palermo, occhi su Boumediene e Bailly

Il Palermo è alla ricerca di alcuni innesti per potenziare l’organico di Corini e cercare di acciuffare la salvezza. Il presidente Zamparini è interessato al talento marocchino Yahyà Boumediene dell’Itthiad Rangers, considerato il nuovo Taarabt in patria e con movenze alla Miccoli. Per la porta si valuta l’esperto Logan Bailly del Celtic da affiancare a Posavec: contatti in corso con l’intermediario Umberto Calaiò.