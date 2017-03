Palermo parla Baccaglini: “Se compro Messi? Preferisco Neymar…”

Il nuovo presidente del Palermo Paul Baccaglini è intervenuto a margine del premio giornalistico “Mario Francese”. L’imprenditore italo-americano ha infiammato il mercato rosanero: “I tifosi mi chiedono se viene Ranieri o se compriamo Messi, non vedo l’ora di poter dire “Sì, abbiamo preso Messi”; anche se, avendo vissuto in Brasile, in realtà preferisco Neymar: direi che potremmo accontentarci…”. Il neo presidente rosanero pensa in grande, dopo aver promesso il ritorno in Champions League e la costruzione di nuovi impianti, fa sognare i beniamini palermitani con la speranza di vedere quanto prima una squadra competitiva e magari perchè no con qualche campione. E’ solo fantascienza? “Ai posteri l’ardua sentenza”.