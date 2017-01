Il Palermo continua la caccia ai rinforzi per il mercato invernale. Zamparini insiste con l’Atalanta per Dramè e Carmona (che piace anche al Genoa) mentre per le uscite su Hiljemark c’è lo Spartak Mosca che offre 3 milioni (e 1 al giocatore di ingaggio) ma sul giocatore c’è da registrare anche l’interesse del Torino.