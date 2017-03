1000 panchine per il boemo: le 10 imprese più belle targate Zemanlandia

11 aprile 1999. Alla ventottesima di campionato va in scena il Derby di Roma. Giallorossi e biancocelesti si scontrano in una sfida che rimarrà nella Storia. Ventidue stelle in campo si giocano la stracittadina davanti a 75.500 spettatori. Alla doppietta di Delvecchio risponde Vieri al 79esimo, prima che Capitan Totti decida di chiuderla al 90esimo, contribuendo a far perdere lo scudetto alla squadra allenata da Eriksson. L’esultanza del numero dieci romanista ha fatto epoca.