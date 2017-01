Atalanta, è il giorno di Cristante. Tra i pali ci sono Santopadre e Rossi

Arriverà in giornata la fumata bianca per il prestito di Cristante dal Pescara dopo che il Benfica, proprietario del cartellino, ha dato il via libera. I nerazzurri si sono assicurati anche il numero uno diciottenne Alessandro Santopadre del Perugia nell’ambito degli affari Fazzi e Mancini col club umbro (arriverà a Bergamo in estate). A completare l’organico tra i pali rientra Rossi dal Teramo, che sarà il terzo portiere. Si tratta il centrocampista offensivo Emiliano Rigoni, argentino classe ’93 dell’Independiente (nell’affare potrebbe rientrare Carmona, che piace anche al Genoa).