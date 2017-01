Cerci attende la Lazio. Niente da fare per Palermo e Pescara

Alessio Cerci è in hotel a Madrid e scalpita per trovare una nuova sistemazione, anche se c’è il rischio che debba rinviare la partenza a giugno. In mattinata i suoi agenti provavano l’ultimo ‘assalto’ a Lotito per convincerlo ad ingaggiarlo. Sfumate quasi definitivamente le ipotesi Palermo e Pescara, piazze che non interessano al giocatore. L’alternativa più concreta alla Lazio è il Granada.