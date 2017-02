Dal Portogallo: Pescara, ti ricordi Quintero? Può finire all’Atletico Mineiro

Nemmeno il tempo di sistemarsi in Colombia che Juan Fernando Quintero potrebbe già traslocare verso una nuova sistemazione. L’ex centrocampista del Pescara, con cui ha giocato nella sola stagione 2012-2013, è di proprietà del Porto che gli ha fatto firmare un contratto fino al 2021. Dopo un paio di stagioni coi lusitani, durante le quali colleziona poco più di quaranta presenze, viene dapprima girato in prestito al Rennes, e poi all’Independiente Medellìn, suo attuale club. Ora, secondo i colleghi di O Jogo, il Quinterito potrebbe trasferirsi a titolo definitivo all’Atletico Mineiro, club che lo segue dal 2015 quando però il giocatore preferì restare in Europa e tentare l’avventura francese. Il Porto sarebbe disposto ad ascoltare offerte e concludere l’operazione entro la fine del mercato sudamericano (4 aprile), pensando ad un eventuale indennizzo per la squadra colombiana con la quale l’accordo stipulato terminerebbe solamente a dicembre di quest’anno.