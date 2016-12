Dalla Polonia: Sampdoria in missione per regalarsi sotto l’albero due ottimi talenti. Mirino puntato su Jach e Bereszynski

La difesa sembra essere il punto debole della frizzante Sampdoria di mister Giampaolo, pertanto il D.S. Carlo Osti sarebbe partito alla volta delle Polonia per portare in blucerchiato Jaroslaw Jach, centrale ventiduenne del Zaglebie Lubin che all’occorrenza può sistemarsi anche sulla corsia mancina. Il roccioso polacco è seguito anche dalla Fiorentina. Sempre secondo il quotidiano “Przeglad Sportowy” sembra essere pronto anche un altro colpo per i liguri che sono prossimi a chiudere per Bartosz Bereszynski, terzino destro classe 1992 con ottime caratteristiche offensive. Il difensore è di proprietà del Legia Varsavia che sta trattando la vendita del calciatore anche con Aston Villa e dal Pescara.