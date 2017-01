Dall’Inghilterra: Palermo, anche in Premier vogliono Hiljemark

Oscar Hiljemark ha attratto le attenzioni di mezza Europa. Come affermato da Eugenio Corini il giocatore è sul mercato e in Italia l’Atalanta sembra essersi mossa per approfittarne e portarlo a Bergamo il prima possibile. Dall’Inghilterra però giungono voci riguardo un interessamento da parte di alcuni club di Premier League e Championship nei confronti dello svedese. Secondo i colleghi di HITC SPORT infatti, Everton, Southampton, Watford e Norwich City sembrerebbero essere sulle tracce del centrocampista rosanero che lo terrebbero sotto controllo da diverso tempo, in attesa di sferrare un’offensiva per ingaggiarlo. La finestra di mercato invernale potrebbe infiammarsi sull’asse Palermo-Gran Bretagna…