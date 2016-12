David Pizarro diventa italiano: sondaggi di Udinese, Pescara e Bari

Potrebbe tornare a giocare in Italia il regista cileno David Pizarro. L’ex centrocampista, fra le altre, di Inter e Roma ha acquisito la cittadinanza italiana e spera di tornare protagonista nel nostro calcio. Il classe ’79 ha avuto i primi approcci con alcuni club di Serie A come Udinese e Pescara e di Serie B (Bari). Il Pek, come è soprannominato Pizarro, riuscirà a coronare il sogno di chiudere la carriera in Italia?