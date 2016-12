Empoli-Gilardino al passo d’addio

Alberto Gilardino e l’Empoli: un matrimonio già giunto ai titoli di coda dopo neanche sei mesi. L’attaccante è scontento per il poco utilizzo e per l’essere stato relegato al ruolo di quinta punta della formazione toscana. Martusciello nelle ultime settimane ha puntato forte sul tandem Marilungo-Mcheliedze, relegando ai margini dell’undici titolare il Gila, che anche nella prima parte di campionato era quasi sempre partito dalla panchina. Pertanto a gennaio sarà tempo di separazione: sul tavolo la risoluzione del contratto (in scadenza nel 2018) da 700mila euro netti a stagione. L’amore fra il club empolese e la punta Campione del Mondo nel 2006 non è scoccato e l’addio potrebbe soddisfare tutti, senza lasciare troppi rimpianti…