Fiorentina, si guarda al futuro: nel mirino c’è Nzola. E Kownacki si allontana

La Fiorentina si muove in prospettiva e così va letta la corte decisa del d.s. Pantaleo Corvino per l’attaccante del Virtus Francavilla M’Bala Nzola, francese classe ’96 sul quale ha messo gli occhi anche il Pescara. Si raffredda invece la pista per l’attaccante polacco Kownacki. Difficilmente il calciatore del Lech Poznan arriverà a Firenze. La trattativa era stata impostata per giugno, ma la richiesta per la punta resta alta: almeno 4 milioni.