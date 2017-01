Kick off del mercato: il Pescara cala il tris. Nuovo affondo per Thiam, Ledesma…

Oggi inizia ufficialmente la sessione invernale di mercato. E il 2017 delle medio-piccole si apre con i colpi targati Pescara. Il presidente Sebastiani ha chiuso ieri con la Juve per il prestito della punta Cerri (arriva dalla Spal), Dai bianconeri tornerà anche Mandragora, ci sono invece dei problemi per Thiam (nuovi contatti oggi, ma occhio al pressing dell’Empoli) e c’è sempre la pista Pesic (Atalanta). Per la difesa scatto sul Palermo per Bovo (Torino), in stand by Ledesma (svincolato) perché gli abruzzesi vogliono verificarne lo stato di forma prima di tesserarlo.