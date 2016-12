Luca Krajnc potrebbe salutare la Sampdoria già a gennaio. Il giovane centrale classe 1994 vanta parecchi estimatori in A, nonostante la poco fortunata esperienza in blucerchiato. Sulle tracce dello sloveno, in particolare, ci sarebbero Pescara e Crotone che puntano ad ingaggiarlo in prestito. Formula da concordare col Cagliari, club che ne detiene il cartellino.