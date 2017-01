Lady Aquilani attacca il Pescara: “Oddo lo ha voluto ma poi non lo faceva giocare…”

Da un lato Alberto Aquilani che ringrazia società e compagni per tutto, dall’altro Michela Quattrociocche, fidanzata del giocatore, che non ci sta e attacca Massimo Oddo e il Pescara per come abbiano ‘trattato’ il suo ragazzo: “Perché un giocatore come Alberto dovrebbe stare a Pescara quando l’allenatore che l’ha voluto non lo faceva giocare? Ha fatto bene ad accettare un club che punta su di lui!”, ha scritto in un commento sotto un post del profilo ufficiale del centrocampista ex Roma. Qui di seguito la foto dello scambio di opinioni tra i due.