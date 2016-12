Mosse Pescara: dopo Stendardo c’è Buchel. Caccia a un big in attacco

Il Pescara è molto attivo sul mercato: preso Stendardo dall’Atalanta, che in settimana sosterrà le visite mediche, in arrivo c’è anche Buchel , pupillo del d.s. Leone dai tempi di Lanciano, in prestito dall’Empoli. Per la fascia, se Zampano dovesse andare alla Sampdoria, si lavora al prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza di Fiamozzi del Genoa. A centrocampo, invece, è stato proposto Ledesma: opzione che può tornare utile se Cristante, seguito dalla Dea, dovesse partire. Per quanto riguarda il reparto offensivo è caccia ad un grande attaccante. L’obiettivo del presidente Sebastiani è quello di ingaggiare uno fra Denis, Paloschi e Gilardino. In alternativa si lavorerebbe per il prestito dalla Samp di Ante Budimir.