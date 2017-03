New York Cosmos a caccia di un paisà: nel mirino Pepe e Diamanti

Gli ambiziosi New York Cosmos cercano un’iniezione di fantasia italiana. Un colpo di mercato per accendere la tifoseria di Brooklyn e vivere una stagione da protagonisti nella NASL, anticamera della MLS professionistica. Nel mirino ci sono Simone Pepe del Pescara e Alessandro Diamanti del Palermo. Per ora entrambi nicchiano dopo i no di Antonio Cassano e Rolando Bianchi, ma dalla Grande Mela contano di riuscire nell’impresa di portare un campione-paisá dopo quasi quarant’anni dall’epopea di Chinaglia e Bettega.