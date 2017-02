Pescara, anche Ivo Iaconi in lizza per la panchina. Oddo conferma le dimissioni

Ore roventi in casa Pescara dopo le dimissioni del tecnico Massimo Oddo. La società non ha ancora ratificato e accettato la decisione dell’allenatore (è in corso un vertice tra le parti), ma intanto si guarda intorno per i possibili successori. Contattato Gigi De Canio come prima scelta, ma il trainer materano vorrebbe un contratto sino al 2018 per pianificare già la prossima stagione. Sullo sfondo la possibile promozione di Davide Riuscitti dalla Primavera, anche se nelle ultime ore ha preso corpo l’idea Ivo Iaconi. Le riflessioni continuano…