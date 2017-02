Pescara, assalto a Zeman: contratto sino al 2018. Tra poco il summit a Roma

Il Pescara all’assalto di Zdenek Zeman. Tra poco a Roma appuntamento tra la dirigenza del Pescara e l’allenatore boemo per strappare il sí del “Maestro” al ritorno sulla panchina abruzzese. Artefice del riavvicinamento il dirigente Peppino Pavone, storico braccio destro di Zeman a Foggia e Pescara. Sul piatto un contratto sino al 2018 così strutturato: 100mila euro da qui al termine della stagione e 400mila (bonus compresi) per la prossima. In cui Zeman avrà il compito di rifondare la rosa pescarese per tentare immediatamente il ritorno in Serie A. Pescara è pronta a tornare Zemanlandia…