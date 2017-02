Pescara, casting panchina: tra la pazza idea Zeman e i traghettatori Ruscitti e Liverani

Ore calde in casa Pescara per il dopo Oddo. Il presidente Daniele Sebastiani culla una pazza idea: riportare all’Adriatico Zdenek Zeman, al quale é intenzionato ad offrire un contratto sino al 2018 con l’intento di affidare al boemo la ricostruzione della rosa per tornare immediatamente in Serie A. Altrimenti toccherà a un traghettatore: Fabio Liverani o la promozione di Davide Ruscitti dalla Primavera (sprovvisto però di patentino). Quest’ultimo verrebbe affiancato da Bruno Nobili.