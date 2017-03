Pescara, colpo Mancuso: contratto sino al 2020

Il Pescara ha chiuso già un colpo per l’estate. Preso l’attaccante Leonardo Mancuso, autore di ben 18 reti sinora in Lega Pro con la maglia della Sambenedettese. Una operazione a parametro zero per il miglior marcatore della terza serie italiana che firmerà un triennale con gli abruzzesi. A volerlo fortemente il dirigente Peppino Pavone che rivede in lui il possibile nuovo Beppe Signori.