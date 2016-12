Pescara, continuano gli addii: dopo Aquilani tocca a Manaj

Continuano gli addii in casa Pescara: dopo quello di Alberto Aquilani maturato già nella giornata di ieri, ora è il turno di Rey Manaj. L’attaccante albanese non è riuscito ad imporsi, complice qualche esuberanza caratteriale, in Abruzzo e a gennaio verrà interrotto il prestito, con il classe ’97 che farà così ritorno all’Inter. Toccherà poi ai nerazzurri proprietari del suo cartellino decidere se trattenerlo a Milano o se girarlo in prestito altrove (soluzione quest’ultima al momento più probabile).